Росія випустила по Україні майже 5 тисяч ракет: у яку "копієчку" обійшлося це Кремлю

За час повномасштабної війни армія окупантів випустила по території України близько 4 750 ракет різної дальності. Санкції, запроваджені Заходом проти Росії, не дають можливості окупантам виготовляти ракети у тій кількості, яку вони хочуть.

Через дефіцит "Калібрів" і Х-555/Х-101 Москва змушена використовувати дорогі Х-47 "Кинджали" та неточні Х-22. Окрім цього, окупанти значно зменшили інтенсивність обстрілів через нестачу боєприпасів.

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Скільки ракет залишилося в Росії

Армія ворога з самого початку вторгнення переважала кількістю та ресурсами. В той час, коли Росія мала на озброєнні ракети великої й середньої дальності, ЗСУ володіла старими радянськими комплексами "Точка–У", дальністю 120 кілометрів.

Однак через свою жагу крові армія окупантів використала майже всі ракети "Калібр" і Х555/101. Відтак, тепер загарбники змушені використовувати дорогі ракети Х–47 "Кинджал".

Скільки ракет залишилось в Росії / Інфографіка Forbes

Станом на 3 січня в Росії залишалося тільки 59 ракет "Калібр", а щомісяця загарбники виготовляли близько 15 таких одиниць. Водночас додамо, що приблизно стільки ж Москва наразі використовує для ударів по Україні (44 ракети за період з 3 січня по 30 березня). Крім того, за 13 місяців повномасштабної війни запас російських ракет Х555/101 "схуд" на понад 90%.

Окупанти не можуть виробляти достатню кількість ракет через санкції / Інфографіка Forbes

Однак на озброєнні загарбників все ще залишаються тисячі ракет малої дальності типу С-300, які б'ють по прифронтових містах.

Зменшення кількості обстрілів може свідчити про те, що Росія накопичує запас ракет на зиму або змінює тактику масованих ракетних обстрілів.

В яку суму обходяться Кремлю ракетні обстріли України

За 13 місяців повномасштабної війни армія окупантів випустила по нашій державі близько 2475 ракет великої дальності загальною вартістю 12,5 мільярда доларів та близько 2300 ракет малої дальності на суму 3,5 мільярда доларів.

Скільки Росія витратила на обстріли України / Інфографіка Forbes

Для порівняння, для бомбардування Іраку у 2003 році США використали ракет приблизно на 1 мільярд доларів. Майже аналогічну суму США витратили на ракетний удар по Іраку в 1991 році, під час проведення операції "Буря в пустелі".

Можна зробити висновок, що обстріли України стали однією з найдорожчих ракетних кампаній в сучасній історії. Але очевидно, що така стратегія, на відміну від операцій США, не дала відчутної переваги для Росії на полі бою.

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