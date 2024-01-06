Постраждали адмінбудівлі, гаражі та авто: пожежу в Покровську гасили 3 години

Вночі 6 січня російська армія декілька разів ракетами атакувала Покровськ, що на Донеччині. Ракети влучили на територію підприємства, внаслідок чого виникла пожежа.

Постраждалих внаслідок російського терору Покровська не зафіксовано. За словами начальника ОВА, спалахнув гараж та автомобілі.

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Атака на Покровськ

Росія 6 січня атакувала Покровськ двічі за ніч – ракети С-300 поцілили по території підприємства.

Зафіксовано 6 влучань, є пошкодження. Інформація про постраждалих наразі не надходила,

– повідомили в МВС.

Там додали, що рятувальникам знадобилось близько 3 годин, аби ліквідувати загоряння на загальній площі 600 квадратних метрів.

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