Постраждали адмінбудівлі, гаражі та авто: пожежу в Покровську гасили 3 години
Джерело:МВС
Вночі 6 січня російська армія декілька разів ракетами атакувала Покровськ, що на Донеччині. Ракети влучили на територію підприємства, внаслідок чого виникла пожежа.
Постраждалих внаслідок російського терору Покровська не зафіксовано. За словами начальника ОВА, спалахнув гараж та автомобілі.
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Атака на Покровськ
Росія 6 січня атакувала Покровськ двічі за ніч – ракети С-300 поцілили по території підприємства.
Зафіксовано 6 влучань, є пошкодження. Інформація про постраждалих наразі не надходила,
– повідомили в МВС.
Там додали, що рятувальникам знадобилось близько 3 годин, аби ліквідувати загоряння на загальній площі 600 квадратних метрів.
Внаслідок російського обстрілу виникла пожежа: дивіться відео
Російські обстріли України
У ніч проти 6 січня загарбники вдарили по житловому сектору у Куп'янську. Окупанти атакували будівлю навчального закладу та приватні житлові будинки. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала 60-річна жінка.
У Кривому Розі 5 січня пролунав вибух. На території області оголошували повітряну тривогу. Згодом повідомили, що ворог вдарив ракетою по Криворізькому району. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
Вранці 4 січня російська армія знову атакувала Україну – цього разу під ракетним ударом опинився Кропивницький. Було пошкоджено один з об'єктів компанії Укренерго – загинув 1 працівник, а ще 5 зазнали поранень. Постраждав і об'єкт ПАТ "Кіровоградобленерго".