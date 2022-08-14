російські льотчики, які випускали ракети по Україні, готуються здавати своє командування

окупанти вкотре доводять той факт, що їм довіряти не можна ані на грам. Яскравий приклад цього – плани російських льотчиків, які атакували ракетами України, здати своє командування.

Військові, які виконували злочинні накази, усвідомлюють, що невдовзі на них очікує покарання. Тож вони планують здати своє командування до того, як на самих льотчиків повішають вину за ракетні обстріли України.

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Льотчики вже збирають докази

Рано чи пізно вороги розуміють, що нестимуть покарання за ті злочини, які вчинили в Україні. От військові льотчики з росії це усвідомили до того, як сіли на лаву підсудних. Тож тут вони вирішили вкотре показати своє нутро, підготувавши підставу для командування.

Оскільки в росії кожна людина – "гвинтик системи", то викинути кілька десятків, сотень, а то й тисяч – не проблема. Особливо, якщо потрібно вберегти свою шкуру. Так, військове командування країни-агресорки за першої ж нагоди здало б льотчиків, які випускали ракети по Україні, але останні виявились кмітливішими.

Вони, розповідають у ГУР МО, вже збирають документальні докази відданих наказів. Їх планують передати до міжнародного трибуналу, на якому судитимуть вище керівництво росії за війну, розв'язану в Україні та всі воєнні злочини.

Водночас загарбники підчищають згадки про себе. Військові з повітряно-космічних сил росії організовують підкупи та пропонують хабарі за те, щоб відомості про них не фігурували у бойових наказах, а також розпорядженнях.

У розвідці наголошують, що до злочинних дій в Україні причетні військові з:

52 важкого бомбардувального авіаційного полку (Калузька область);

121 важкого бомбардувального авіаційного полку (Енгельс, Саратовська область);

22 важкої бомбардувальної дивізії (Енгельс, Саратовська область).

Усі вони на літаках Ту-22М3 та Ту-160 випускали крилаті ракети Х-22, Х-555 та Х-101 по цивільному населенню України.

Якщо ж говорити про самих військових льотчиків, то мовиться про:

полковника Варпаховича Миколу;

полковника Скітського Олега;

капітана Соколова Сергія;

старшого лейтенанта Будка Станіслава;

підполковника Субботіна Івана.

На щастя, у ворога на днях трішки скоротилась кількість літаків. Сталось це завдяки вибухам на аеродромі "Саки" у Новофедорівці.

Відновлюватись росія буде ще довго

Військовий експерт Олег Жданов наголошує, що авіація росії після війни в Україні відновлюватиметься роками. Якщо точніше, то країні-агресорці знадобиться не одне десятиліття.

Зараз ворог може використовувати метод розбирання. Для цього з кількох літаків збиратимуть один, щоб бодай якось поповнити втрати. Ще неабияк ускладнюють процес санкції, накладені на росію. Адже вони ускладнюють можливість купити запчастини з Європи й інших держав, які затягують зашморг навколо країни-агресорки.

Варте уваги – шалені втрати ворога станом на 14 серпня: дивіться відео