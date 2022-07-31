росіяни вибрали два напрямки, з яких закидатимуть Україну ракетами найближчим часом

російські окупанти продовжують відчувати труднощі зі своєчасним підвезенням БК, особливо дефіцитного, зокрема крилатих ракет "Калібр".

Вбивці змінили тактику

Крилаті ракети "Калібр" для ударів по Україні звозили до тимчасово окупованої території Криму з усієї росії, що логістично займало багато часу.

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У зв'язку з цим періодично виникали ситуації, коли низка військових кораблів чорноморської флотилії взагалі простоювали без БК, з порожніми пусковими. І, схоже, командування російських окупаційних військ вирішило змінювати тактику.

На цьому тижні було зафіксовано навантаження не менше вісьмох крилатих ракет "Калібр" на судно ВТР-79 зі складу каспійської флотилії у населеному пункті Трудфронт.

Очевидно, що ці крилаті ракети будуть заряджені на один із малих ракетних кораблів, що перебувають зараз у Каспії. Йдеться про малий ракетний корабель проєкту 21631.

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Подвійна загроза

Імовірно, що окупанти комбінуватимуть удари каспійської та чорноморської флотилій. Або зосередяться на пусках "Калібрів" із Каспію через більш спрощену логістику.

Хоча зрозуміло, що пуски з Каспію будуть менш ефективними. Проте це не скасовує ступінь загрози. Але показово. Дуже показово.

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