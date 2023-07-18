У ворога ще є зброя, – Гуменюк застерегла українців щодо нових ракетних атак

Напередодні 18 липня Росія отримала нову партію "Шахедів" з Ірану. Також ворог ще має ракети "Калібр", тому українцям не варто нехтувати сигналами тривоги.

Про це 24 Каналу сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Корабельне угруповання росіян досить потужне: у Чорному морі перебувають 16 одиниць техніки, і ще один корабель, який викриває надводну установку, розташований у Азовському морі.

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"Серед 16 кораблів продовжують маневрувати два ракетоносії, які і були на чергуванні. Це надводний і підводний, сумарний залп яких міг би бути 12 калібрів, якби вночі шість з них були використані", – повідомила речниця.

Тобто, напоготові Росія має ще шість ракет.

Ворог отримав нові "Шахеди"

Напередодні вантажним бортом до Росії доставили чергову партію дронів-камікадзе з Ірану.

"Ризик атак зберігається, тому що ворог існує і в нього ще є зброя. У ніч на 18 липня росіяни випустили понад 20 "Шахедів" по південній частині України, і ніщо не заважає їм повторити це знову", – наголосила Наталія Гуменюк .

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