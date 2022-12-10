Жданов пояснив, чи може Україна зупинити виготовлення ракет в Росії

Масовані ракетні атаки стали однією з основних тактик Росії у війні проти України. При цьому, попри запроваджені Заходом санкції, Москва все ще може виготовляти крилаті ракети.

Україна теоретично могла б запобігти цьому процесу. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 канал.

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Жданов припустив, що українці могли б порушити роботу заводів, які випускають ракети, на території країни-агресорки.

"Однак для цього потрібно мати відповідні засоби. У нас має бути або ракета, або безпілотник", – зауважив військовий експерт.

"Військовий завод – абсолютно легітимна ціль"

Жданов наголосив, що якщо ми починаємо вести бойові дії на території противника, то тут виникає питання про легітимність використання вогневих засобів на території Росії. За його словами, такі дії можна пояснити необхідністю запобігти ударам по нашій території.

Олег Жданов Військовий експерт Військовий завод виготовляє ракети, які потім летять по території України, вбивають наших громадян і руйнують нашу інфраструктуру. Отже, він є абсолютно легітимною ціллю. Якщо у нас будуть такі безпілотники, які зможуть дістати до Удмуртії, то чому б і ні?

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"Можемо побачити ще не одну "бавовну"

Військовий експерт припустив, що Київ з часом може мати відповідні засоби і перешкоджати ворогові у його намірах завдавати ударів по Україні.

Думаю, що найближчим часом ми цілком можемо побачити ще не одну "бавовну" на військових об'єктах та заводах на території Росії,

– сказав Жданов.

Він додав, що це було б правильно та доцільно з воєнної точки зору.

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