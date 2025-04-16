У МЗС Литви заявили, що Росія може здійснити "ще більш жорстоку атаку" на Великдень

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс не виключає, що Росія може здійснити удар по українських містах на Великдень. За його словами, ця атака може стати ще жорстокішою, ніж нещодавній обстріл Сум.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

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Чи може Росія здійснити обстріл на Великдень

Кястутіс Будріс назвав "варварською" атаку по Сумах, яку російські війська здійснили у Вербну неділю, 13 квітня. Тоді внаслідок удару загинули 36 людей, серед яких також двоє дітей. Голова МЗС Литви заявив, що не сумнівається, що Москва може скоїти ще більш жорстоку атаку у прийдешні Великодні свята.

Водночас Будріс висловив думку, що такі дії Кремля можуть стати новою точкою відліку в мобілізації західного тиску на Росію.

Цей тиждень – Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня – я не маю сумнівів, що зробить щось ще жахливіше на Великдень. Можливо, це стане переломним моментом, коли ми скажемо: гаразд, дивіться, треба посилити санкції,

– сказав міністр.

За словами політика, трагедія в Сумах стала своєрідним стимулом для країн Євросоюзу до більш сміливих кроків – як щодо нових економічних обмежень проти Кремля, так і щодо додаткової підтримки України.

Однак міністр зазначив, що поки що залишається незрозумілим, чи зможе цей імпульс перетворитися на реальні політичні рішення.

Кястутіс Будріс пояснив, що якщо Європі не вдасться досягти значного прогресу в цих питаннях і якщо процес прийняття рішень зупиниться через спротив з боку певних держав, спільнота остаточно втратить свою роль геополітичного гравця.