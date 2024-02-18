Росія змінила мету атак по енергосистемі України: Кубраков розповів, чого прагне ворог

Російські військові продовжують атакувати енергетичну систему нашої держави. Втім, Олександр Кубраков зауважив, що у загарбників нова мета.

Її він окреслив на круглому столі на Мюнхенській конференції з безпеки, присвяченому відновленню України. Віцепрем'єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зауважив, що цьогоріч ворог не прагне заморозити українців.

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Нова мета атак по енергосистемі

Нещодавні напади на наш енергетичний сектор довели, що росіяни намагаються ставити іншу мету просто зараз. Якщо минулого року вони намагалися заморозити мільйони українців взимку, то цього разу вони намагаються зруйнувати нашу економіку. Вони намагаються відключити від енергосистеми наші ключові промислові регіони,

– зауважив Кубраков.

За його словами, це точно нова мета російських атак по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Водночас він назвав і хорошу новину. Вона полягає в тому, що Україна спільно з партнерами "провели хорошу домашню роботу". Мовиться про:

постачання автотрансформаторів,

електрогенераторів,

спорудження захисних споруд,

імпорт електроенергії,

а також постачання систем і засобів ППО.

"Цієї зими ми набагато сильніші, попри всі ці проблеми й атаки", – констатував віцепрем'єр.

Олександр Кубраков водночас додав, що наразі не йдеться про те, що наша держава здатна обороняти всі свої енергогенерувальні потужності та мережі. Тому, наголосив він, роботу над їхнім захистом необхідно вести надалі.

За словами міністра, енергетика – сектор, який потрібно на постійній основі відновлювати. І робити це без очікування, коли завершиться війна. Для цього слід використовувати та тимчасові рішення. Якщо ж цього не буде, то нормальна робота економіки неможлива.

Остання масована атака – 15 лютого

У ніч проти 15 лютого російські військові завдали ракетного удару по Україні. Тоді ворог запустив 26 ракет різних типів:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації ТУ-95мс (Енгельс);

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька область);

2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької області, Курська область);

2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область).

Силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України вдалося знищити 13 ракет різних типів. Мовиться про 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/ KN-23, 2 крилаті ракети "Калібр", а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59.