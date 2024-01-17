Ракетні удари по Харкову: постраждали 19 будинків, зруйновано медзаклад, 17 поранених

Ввечері 16 січня росіяни завдали ударів ракетами по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждало багато людей. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Окупанти влучили в триповерхову будівлю медзакладу. Сталося загоряння двох поверхів. Уже з'явилися перші кадри наслідків ворожої атаки на Харків, передає 24 Канал.

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Які наслідки ракетного удару по Харкову

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що лікарня, в якій була пожежа після влучання, — приватна клініка. У момент ракетного удару не працювала. Також пошкоджені фасади дво- і триповерхових будинків, а ще будівля комунального закладу.

У ДСНС уточнили, що окупанти вдарили по центральній частині Харкова. Одна з ракет влучила в будівлю медзакладу, який не працює, частково зруйнувавши її. До місця події одразу направили всі екстрені служби.

Росіяни вдарили по Харкову ракетами / Фото ДСНС

На момент прибуття вогнеборців виявили декілька осередків займання у двох будівлях. Загальна площа пожежі склала близько 60 квадратних метрів. Окрім того, зафіксовані руйнації та пошкодження житлових та інших будівель.

Працівниками ДСНС врятовано жінку та евакуйовано 30 людей. За попередньою інформацією всього постраждало 17 осіб,

– зазначили у службі.

Станом на 1 годину ночі рятувальні роботи тривають. На місці працюють 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 осіб особового складу ДСНС.

Постраждали 19 будинків, 17 людей поранені

Міський голова повідомив, що від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері постраждали 19 будинків.

Сімнадцять городян мають поранення, 14 з них у лікарні, одна у важкому стані,

– розповів Ігор Терехов.

Додав, що розтрощено 14 автівок. На місці продовжують роботи відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається необхідна допомога.

У коментарі Суспільному очільник поліції Харківської області наголосив, що серед поранених лише цивільні.

Серед поранених військових немає, всі цивільні. Влучання по цивільному об'єкту, в якому живуть звичайні жителі Харкова, у центрі, що знову вказує на те, що це терористичний акт, зроблений з метою залякування і знищення населення. Це геноцид. Це будинок старої забудови,

– підкреслив Володимир Тимошко.

Наслідки обстрілу Харкова / Фото Суспільного