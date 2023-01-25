Кулеба розповів, як розв'язати проблему ударів Росії по енергосистемі України

Російські теророристи завдали вже 12 масованих ракетних ударів по енергосистемі України. На жаль, загроза нових обстрілів зберігається.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що саме може допомогти розв'язати проблему ракетних атак окупантів. Про це інформує 24 Канал.

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Кулеба взяв участь у засіданні глав МЗС країн G7. Міністр подякував усім державам, які погодилися надати Україні нову допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої через російські удари.

Є три основні способи вирішення проблеми російських ударів по енергомережі України: 1) надання Україні більше систем ППО; 2) більше обладнання для відновлення електромережі, про що йшла мова на зустрічі; 3)жорсткі санкції проти ракетної промисловості Росії,

– зазначив глава МЗС.

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Шмигаль назвав ключові пріоритети України під час так званого енергетичного "Рамштайну"

24 січня Денис Шмигаль повідомив, що взяв участь у черговому засіданні Міжнародної енергетичної консультативної ради – так званому енергетичному "Рамштайні".

У своєму зверненні до міністрів енергетики країн-партнерів прем'єр назвав ключові пріоритети України в обладнанні й озвучив кроки для збереження енергосистеми України. Зокрема: