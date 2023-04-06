Росіяни змінюють тактику обстрілів: на чому зосередили ракетні удари

Вже майже місяць минув від попередньої масованої ракетної атаки. Зараз, ймовірно, окупанти змінили тактику обстрілів. Але загроза досі існує.

Про це 24 Каналу розповів ексрадник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. За його словами, не можна стверджувати, що вже немає небезпеки щодо ракетних обстрілів.

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Ворог дещо змінив тактику

Як наголосив Смірнов, зараз потрібно бути готовим до всього. Головне – не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Хоч, справді, зараз ворог дещо змінив власну тактику.

Бачимо, що ворог припинив масовані обстріли та більше сконцентрувався на прифронтових містах – Запоріжжя, різні населені пункти Донецької області тощо. В тилу стало дещо спокійніше, – зауважив Смірнов.

Натомість не можна розслаблятися, адже певний ракетний запас окупанти досі мають. І масований ракетний обстріл ще може статися.

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Однак, очевидно, що в росіян зараз є проблеми навіть з цілями нових ударів. Адже зима вже закінчилася, а вони не змогли досягнути блекауту. Була різна інформація, що окупанти шукають нові цілі. Говорили навіть про мости. Однак це реалізувати досить складно.

Одна історія, коли ти стріляєш в підстанцію, яка достатньо велика по площі. Інша справа – в міст. Не влучиш – полетить у воду. А ресурс у них обмежений,

– зазначив Смірнов.

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