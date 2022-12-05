Виробництво вже не може впоратися, – Подоляк оцінив ракетні запаси Росії

Росія виснажує свої ракетні запаси і скоро вже не буде здатна завдавати масованих ударів. Виробництво не може впоратись з тим замовленням, яке є в Росії.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, що в поліції показали уламки ракети, збитої на Київщині.

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Ракетний запас Росії виснажується

Подоляк зазначив, що Росія може ще кілька разів завдати масованого ракетного удару по Україні, але на більше ракетного запасу не вистачає. Хоча все залежить від логістики, й чи захочуть росіяни зняти ракети з інших напрямків – зокрема, з Владивостока, Хабаровська тощо. "Іскандерів" уже дуже мало, "Калібрів" дуже мало, старих ракет типу "Х" також не вистачає.

Щодо виробництва, вони не мають складових, особливо електроніки, щоб далі будувати велику кількість цих ракет. Чому вони й шукали партнера, на кшталт Ірану, щоб у нього взяти додатково 700 – 800 ракет. Росія виснажується з точки зору такої зброї, крилатих ракет, якими вона атакує не військові позиції, а виключно енергетичну інфраструктуру,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

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Останній аргумент Росії

Він продовжив, що це передостанній аргумент Росії в її прагненні всадити Україну за стіл перемовин. Останній аргумент – це ядерна зброя, але це не вже не проблема України, бо ми без'ядерна держава. Це питання інших країн, як вони будуть цьому протидіяти, бо інакше на планеті розпочнеться хаос, і це вже будуть війни світового масштабу.

"Тому ми вже підходимо до того рубежу, й Росія так нервово пропонує сісти нам за стіл перемовин. Вони вважають, що всі дурні і погодяться на Мінськ-2. Вони розуміють, що ще кілька місяців, зима, й у них не буде можливості завдавати таких масованих антилюдських атак", – наголосив Подоляк.

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