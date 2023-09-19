Росія вдарила по Костянтинівці із комплексу С-300: у СБУ триває розслідування

Служба безпеки України розповіла деталі свого розслідування щодо ракетного удару по Костянтинівці. За даними слідства, Росія ударила по ринку в Костянтинівці із комплексу С-300.

У Службі безпеки України заявили в офіційному коментарі 24 Каналу, що мовиться про черговий воєнний злочин росіян. Адже 6 вересня 2023 року окупанти вбили в Костянтинівці 17 людей.

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Що кажуть в СБУ про атаку по Костянтинівці

Розслідування здійснюється за 438 статтею кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, ворог ударив по даному цивільному об'єкту із комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії,

– заявили в СБУ.

Окрім того, слідчі запевнили, що вони досліджують низку інших матеріалів, які вказують на причетність ворога до цього обстрілу. За даними СБУ:

триває досудове розслідування;

призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин воєнного злочину.

Видання NYT випустило скандальну статтю

Видання The New York Times заявило, що провело власне розслідування і нібито з'ясувало, що по ринку в Костянтинівці вдарили буцімто українською ракетою. Іноземне видання назвало атаку "трагічною невдачею" українських військових, а не російським обстрілом.

Іноземні журналісти написали, що нібито докази, включно з фрагментом ракети, супутникові знімки та свідчення свідків буцімто свідчать, що катастрофічний удар був наслідком влучання ракети української системи ППО. Останню нібито випустили з установки "Бук".

Джерела 24 Каналу в Силах безпеки та оборони пояснили, що автора скандальної статті Thomas Gibbons-Neff неодноразово помічали в просуванні російських наративів, адже він систематично готує антиукраїнські матеріали в The New York Times, де намагається дискредитувати Україну та нашу армію.

Серед іншого, раніше він писав, що ЗСУ нібито використовують касетні боєприпаси у населених пунктах, заявляв, що наші військові торгують танками та артилерією, а також звинувачував у марнотратстві американських волонтерів, які допомагають Україні,

– заявили джерела.

Зокрема, вони також зауважили тільки деякі приклади його статей:

"Щоб відштовхнути росіян, українці вдарили по селу касетними боєприпасами" (To Push Back Russians, Ukrainians Hit a Village With Cluster Munitions);

"Фронтова тіньова економіка: українські підрозділи торгують танками та артилерією" (A Frontline Shadow Economy: Ukrainian Units Trade Tanks and Artillery);

"Викрадена доблесть: американські волонтери в Україні, які брешуть, марнотратять і сваряться" (Stolen Valor: The U.S. Volunteers in Ukraine Who Lie, Waste and Bicker).

Саме цього журналіста вже двічі позбавляли прескарти ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій,

– додали джерела 24 Каналу в Силах безпеки та оборони.

Перед цим радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що наші правоохоронці за замовчуванням проводять ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту в межах фіксації та документації російських воєнних злочинів. Окрім того, радник Андрія Єрмака зауважив, що:

суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме сталося в Костянтинівці, як і в тисячах інших випадків російських ударів по нашій країні в межах неспровокованої війни;

вивчаються обставини удару по Костянтинівці, тож юридичну істину буде встановлено.

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Михайло Подоляк також додав, що не слід забувати про те, що саме Росія розпочала вторгнення в Україну, відповідальна за принесення війни до нашої країни та регулярно завдає масованих ракетних, бомбових і дронових ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню. Натомість наша держава обороняється, захищаючи себе та свої території.