Російська армія запускала крилаті ракети

Ракетна небезпека раптово виникла в Україні вночі 1 червня. Мовиться про крилаті ракети.

Про їхню наявність у небі повідомили Повітряні сили. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

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Ракетний обстріл України 1 червня: що відомо

Уночі 1 червня відбувалася масована повітряна атака ворога із застосуванням ударних БпЛА. Вибухи через них лунали у Запоріжжі, Харкові, Дніпрі, Одесі та Києві. Також Житомир опинився в епіцентрі атаки, туди прямували багато груп дронів.

А о 2 ночі ворог застосував балістику. Її прольоти та вибухи чули головно Київська область та Київ. Але Повітряні сили повідомляли й про загрозу для того самого Житомира.

Нарешті близько 4 ранку у повітряний простір України несподівано залетіли крилаті ракети. Повітряні сили повідомили про це вже за фактом, тобто перед цим не було традиційної інформації про вильоти стратегічної авіації ворога та пуски ракет.

Монітори припускають, що росіянам вдалося приховати ці пуски. Хай там як, а кілька крилатих ракет долетіли до Житомирської області, де й зникли з радарів.

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