Ракетна атака по Україні 17 листопада: що відбувається у регіонах

Уранці 17 листопада Росія знову завдала ракетних ударів по Україні. Під обстрілом опинилася низка українських областей.

Уранці по всій країні пролунала повітряна тривога. Росія запустила ракети, у Білорусі підняли винищувачі. Про те, що відбувається в регіонах – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Дніпро

Близько 8:30 у Дніпрі пролунали вибухи. Згодом радник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що ворог влучив у 2 інфраструктурні об'єкти міста.

Мер міста Борис Філатов повідомив, що унаслідок ракетного удару, за попередніми даними, постраждали 4 людей, серед яких 15-річний підліток.

Голова ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти влучили в промисловий об'єкт і кількість постраждалих зросла до 5 осіб. Усі перебувають у лікарні в стані середньої важкості.

Київ та область

Звуки вибухів чули і на Київщині. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба попередньо підтвердив роботу сил ППО та закликав громадян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Водночас в КМВА повідомили, що над Києвом під час тривоги нашим воїнам вдалося збити 2 ворожі ракети. Близько 10:00 над Київським водосховищем вдалося збити 2 іранські дрони-камікадзе Shahed.

Станом на 10:15 вдалося збити 4 іранські дрони.

Одеська область

Вибухи вранці 17 листопада пролунали і на Одещині. Голова ОВА Максим Марченко повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту на території області.

Одеська районна адміністрація уточнила, що за попередніми даними постраждали 3 людей унаслідок удару.

Львівщина

У мережі з'явилася інформація про нібито вибухи на Львівщині та роботу ППО. Недоброчесні телеграм-канали навіть використали застаріле повідомлення від ОВА про вибухи в Стрийському районі області.

Однак голова ОВА Максим Козицький спростував інформацію про вибухи в регіоні. Станом на 9:45 вибухів не зафіксовано.