Цікавим був маршрут польоту повітряних цілей, – Світан про нічну атаку росіян

Росія завдала комбінованого удару по Україні вночі 17 вересня – були і "Шахеди", і ракети. Маршрути польоту останніх були досить цікавими.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу Збройних Сил України, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що окупанти запустили з 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95 лише 10 ракет.

До теми Змішана атака та влучання на Одещині: все, що відомо про ранковий обстріл України 17 вересня

Раніше окупанти переважно завантажували ці літаки більшою кількістю ракет. Це може свідчити, що Ту-95 перебувають у не найкращому для окупантів технологічному стані.

9 літаків Ту-95 скинули 10 ракет. Рік тому один літак Ту-95 міг скинути 6 ракет Х-555 з "барабану" і 8 ракет Х-101 на "напівкрилах". Один літак міг запустити 14 ракет. Великі проблеми в Росії з цими бортами, бо вони почали розвалюватися в повітрі. Їх вже повністю не завантажують, а кидають по 1-2 ракети,

– зауважив Світан.

До теми – дивіться розмову з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу

Цікавий маршрут польоту ракет

Як наголосив Світан, спершу ракети йшли на Умань, де зараз зібралися тисячі хасидів. Ймовірно, окупанти хотіли їх дещо залякати. Але через певний час ракети звернули до Одеської області.

Основні цілі для окупантів на Одещині – термінали та інша інфраструктура, пов'язана із зерном. Окупанти знервовані, що Україна має можливість відправляти зерно морем.

Росія вирішила ракетами накрити кораблі, термінали, порти. Що саме – ми вже не дізнаємося, адже більшість ракет була збита. Вони дуже "ревнують", що ми можемо без них відправляти зерно,

– зазначив Світан.

Ракетний удар 17 вересня: коротко