Не тільки всі АЕС: через атаку Росії були знеструмлені більшість теплових й гідроелектростанцій

Росія 23 листопада скоїла чергову терористичну атаку. Ворог атакував цивільну інфраструктуру ракетами. Є загиблі та постраждалі. Без світла залишаються мільйони людей.

Російські окупанти знову обстріляли українську енергетичну інфраструктуру. У Міністерстві енергетики України наголосили, що вона забезпечує теплом та світлом мільйони жінок, дітей та літніх людей.

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Таким чином Росія у день визнання Європарламентом її державою-спонсором тероризму довела беззаперечну правдивість цього визначення. Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, ворог пошкодив об'єкти електропередачі. Внаслідок атаки більшість споживачів по всій Україні залишилися без світла. Здійснюють аварійні вимкнення. Окрім того, те, що немає світла, може вплинути на наявність тепло- та водопостачання.

Станом на вечір 23 листопада триває робота енергетиків. Вони роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Водночас знадобиться час.

Масована ракетна атака 23 листопада

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