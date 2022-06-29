Окупанти випустили по Миколаєву 10 ракет за пів години

Вранці 29 червня росіяни завдали удар по багатоповерхівці в Миколаєві – є 4 загиблих та 5 поранених. Лише за пів години вороги виупстили по місту з десяток ракет.

Про це розповіла голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Вона опублікувала фото та відео з будинком, який перетворився на руїни.

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Рятувальна операція триває

По багатоповерхівці вдарили о 06:25, коли люди всі були вдома і спали. Рятувальна операція триває, адже під завалами досі залишаються люди.

За 28 червня в області дістали поранення після обстрілів 4 людей. Станом на ранок близько 260 постраждалих осіб досі отримували медичну допомогу в лікарнях. Ще понад пів сотні лікуються амбулаторно.

Миколаїв "стирають з обличчя землі" як Маріуполь, Волноваху та інші міста? Чого чекаємо, світова спільнота?Росія повинна бути визнана державою терористом!

– закликала голова Миколаївської обласної ради.

Дивіться моторошні фото наслідків обстрілу / Фото Ганни Замазєєвої

У будинку зруйновано кілька поверхів

Внаслідок удару у будинку в одному з під'їздів були зруйновані квартири з 3 по 5 поверхи. Також спалахнула пожежа, в сусідніх будівлях повибивало вікна. Мер міста Олександр Сєнкевич наголосив, що це – звичайний житловий район. Тут нема військових об'єктів, лише багатоповерхівки, школи та садки.

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Що відомо про обстріл багатоповерхівки:

Миколаївці повідомили про вибух по 6:00 ранку. Міський голова зазначив: влучання було у багатоповерхівку, вже працюють рятувальники.

До рятувальної операції залучили 50 осіб та 10 одиниць техніки.

У ДСНС зазначили, що пожежа поширилась і на приватні гаражі, що були розташовані поруч.

Людям, які втратили домівку, запропонують евакуюватись або переїхати в тимчасові прихистки.

Дивіться у відео про ракетний обстріл Миколаєва: