Ракетами С-300 з Бєлгорода: у Харкові розповіли подробиці нічного обстрілу

Окупанти в ніч проти 7 серпня вкотре обстріляли Харків. російські військові обстрілювали місто з території Бєлгорода.

Унаслідок обстрілу є руйнування інфраструктури

Про наслідки обстрілу повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його інформацією, окупанти близько 4:40 ранку обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова.

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Олег Синєгубов написав, що ракети були запущені із російського Бєлгорода, ймовірно – тип ЗРК С-300.

Повідомляється, що в Індустріальному та Немишлянському районах внаслідок влучання ракет є руйнування цивільної промислової та критичної інфраструктури. Водночас унаслідок обстрілу, на щастя, немає втрат.

У Новобарському районі ракета влучила в землю біля одного з парків – без руйнувань та постраждалих.

У Харківській області, як зазначив Синєгубов, ворог завдав удари по Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах.

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російський диктатор владімір путін віддав наказ захопити Харківщину, через що окупанти стирають з лиця землі Харків. Ворог використовує тактику спаленої землі й таким чином хоче окупувати Харків.

Вибухи в Харкові та в Харківській області лунають буквально щодня. Окупанти обстрілюють регіон артилерію, ракетами та іншим озброєнням.

У ніч проти 5 серпня росіяни здійснили масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова. Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок.

Також окупанти обстріляли Харків вночі 4 серпня. Крім влучання в об'єкт інфраструктури, є щонайменше два влучання по відкритій території.

Зранку 1 серпня росіяни обстріляли Салтівський район у Харкові. Удар прийшов на автобусну зупинку, від отриманих травм загинув чоловік.

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