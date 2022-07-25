У росії "прозвітували" про знищену базу на Хмельниччині, хоч насправді всі ракети збила ППО

росіяни продовжують вправлятись у брехні. Але особливо недолуго це виглядає у тих випадках, коли окупанти намагаються похизуватись якимись здобутками.

Відразу ж наголосимо, що минуло рівно 0 днів від моменту, коли росіяни нічого не крали, підкреслює 24 канал. Адже як інакше пояснити приписування собі ефективної роботи сил ППО на Хмельниччині?

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Ворогу знову ввижаються знищені HIMARS

Так, у росії цілком серйозно хизуються черговими "здобутками". Мовляв, вони завдали надзвичайно влучного удару поблизу населеного пункту Богданівці, що на Хмельниччині. І цього разу, як з'ясувалось, – сарказм-сарказм – вдалось знищити цілу базу з боєприпасами до HIMARS, а також снарядами до гаубиць M777.

А тепер трішки відсунемо убік вологі мрії тих, хто заживо тліє у кремлі. Якщо серйозно, то ворог 24 липня дійсно завдав ракетного удару по Хмельниччині. Але усі 4 крилаті ракети типу "Калібр" успішно знищили сили ППО.

Розірвані ракети окупантів зустрілись з силою тяжіння десь у полі Кам'янець-Подільського району. Там спалахнули хіба пожежі, і то їх швидко вдалось загасити.

Ворог страшно боїться HIMARS

До слова, немає нічого дивного в тому, що окупанти згадали саме про HIMARS. Загарбникам зараз надзвичайно сильно палає І тут усе логічно: РСЗВ у парі з нашими крутими військовими влаштовують росіянам запальні вечірки на регулярній основі. То десь "селітру" свіженьку завезуть, то десь допоможуть недопалкові здійняти в повітря цілий склад ворога.

Ба більше, у NASA почали спостерігати цікаву тенденцію. Згідно з даними агентства, ворог значно менше почав використовувати артилерії на лінії фронту. А все тому, що зараз окупанти дотримуються дещо іншої стратегії. Мовиться про необхідність значно краще маскуватись, а також постійно змінювати свої позиції.

Але всі ми знаємо, що довго переховуватись окупантам не вдасться. Тож рано чи пізно вони все одно поповнять статистику ворожих втрат. А їх, до слова, майже 40 тисяч осіб бойового складу від початку повномасштабного вторгнення.

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