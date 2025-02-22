Ракетний удар по Кривому Рогу: внаслідок ворожої атаки є загиблий

Увечері 22 лютого Росія атакувала Кривий Ріг. Для міста існувала загроза ударів дронами-камікадзе, але до неї додалася небезпека через балістику. Одна ворожа ціль влучила в цивільий об'єкт у місті.

Моніторингові канали припускають, що російські війська могли атакувати Кривий Ріг ракетою "Іскандер" з боку тимчасово окупованого Криму. Внаслідок цієї атаки є постраждалі та жертви. Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Наслідки атаки в Кривому Розі 22 лютого

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, через удар по інфраструктурному об'єкті в Кривому Розі спочатку було двоє постраждалих. Їх доставили до лікарні, одна людина була у важкому стані.

На місці влучання ракети виникла пожежа. Будівлю понівечено.

Більше деталей – згодом. Водночас ще раз наголошую: загроза зберігається. Тож подбайте про безпеку,

– написав Сергій Лисак.

Пізніше стало відомо, що один із жителів помер в лікарні від отриманих поранень. Медики продовжують працювати, аби врятувати життя другої госпіталізованої людини – 30-річної жінки. Її стан оцінюють як важкий.

Ще одна постраждала жінка лікуватиметься вдома.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним загиблого чоловіка. Вічна пам'ять!

Нагадаємо, жителі міста чули два вибухи. Де саме була атака – ще не повідомили. Атака ворога на цивільні та критичні об'єкти України триває.

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