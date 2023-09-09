Мають опіки, черепно-мозкові й важкі поранення, – Вілкул про стан постраждалих у Кривому Розі
Російські загарбники 8 вересня обстріляли Кривий Ріг ракетами, внаслідок чого багато людей отримали. Деякі з цих людей отримали важкі й черепно-мозкові поранення, а також мають опіки.
Про це в ефірі національного марафону розповів голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він зазначив, що всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу, передає 24 Канал.
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Вілкул прокоментував стан постраждалих у Кривому Розі
Посадовець зазначив, що кількість постраждалих у місті стала більшою. Зокрема, це 74 людини, 34 з яких наразі перебувають у лікарні, а 3 – у важкому стані.
Вчора цілий день лікарі боролися за в їхні життя. Вони мають дуже великі травми: і скелетні, і черепно-мозкові, і опіки. Але можу сказати, що зараз на ранок стан їхній стабільний, і це найголовніше,
– розповів Вілкул.
Він також зазначив, що на місці ракетного обстрілу вже другий день поспіль працюють всі служби. Він підкреслив, що ще трьох людей врятували з-під завалів.
"Можу сказати, що 82 будинки пошкоджені, з них 23 приватні, а інші це багатоповерхівки. Також пошкодження отримали до 2 тисяч квартир, бо це щільна забудова у місті", – сказав посадовець.
Вілкул наголосив, що люди отримують всі необхідні будматеріали, а на місці подій працює 48 бригад комунальників. За його словами, електро й водопостачання відновили в усіх будинках, а газопостачання ще в 6 будинках – не відновлено.
Що відомо про ракетний удар у Кривому Розі
- Повітряну тривогу було оголошено в багатьох районах України приблизно о 9:00 8 вересня. Незабаром після цього потужний вибух пролунав у місті Кривий Ріг, а сигнал відбою тривоги пролунав рівно о 9:17.
- Об'єктом російського ракетного удару стала адмінбудівля у Кривому Розі. В результаті виникла пожежа, яка охопила територію площею 200 квадратних метрів, зокрема в районі гаражів. Оперативно відреагувавши на надзвичайну подію, ДСНС направила на місце події рятувальників для ліквідації ситуації.
- Відомо, що внаслідок атаки загинув вільнонайманий працівник поліції. Ще кілька правоохоронців зазнали поранень.
- Усі пошуково-рятувальні роботи на місці влучання завершили. Загалом відомо вже про 74 постраждалих і одного загиблого в місті.