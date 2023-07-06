"Квартири немає – просто дірка": розповіді мешканців будинку у Львові, в який влучила Росія

У ніч проти 6 липня російські загарбники вдарили ракетою по багатоповерхівці у Львові. Місцеві мешканці детальніше розповіли, як все відбулось.

Деякі з місцевих жителів зовсім залишились без житла. На місці їхньої квартири – просто дірка.

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"Все постраждало. У хаті ні вікон, нічого немає"

Одна з місцевих мешканців розповіла, що під час першого вибуху у неї попадали дві вазонки, а вже потім так все впало, що у квартирі тепер нічого немає – все пусто.

Все постраждало. У хаті ні вікон, нічого немає. Трохи поранило голову і ногу. Зі мною були чоловік після інсульту і донька. Донька нічого, а мені спину посікло, ударною хвилею вибило вікна,

– розповіла мешканка постраждалого будинку.

Ще одній жінці – поранило обличчя, ноги і руки.

"Мене не шпиталізували, сказали, що все буде нормально. Ми були в хаті, спали, і почалося все. Нас було п’ятеро. З рідними все нормально, тільки я одна постраждала", – розповіла львів’янка.

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"Квартири немає – просто дірка"

Мешканка зруйнованого будинку розповіла, що на місці її квартири тепер просто дірка.

Ми почули перший удар і одразу вийшли з квартири. Зараз вже немає квартири, там просто дірка,

– зазначила дівчина.

"На колінах лізли до дверей"

За словами львів’янки, після вибуху все накрило. Їй та її рідним довелося на колінах лізти до дверей.

"На колінах лізли до дверей, все, квартири немає. Я жила на першому поверсі, а на 4-му там взагалі поверху немає", – розповіла жінка.

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