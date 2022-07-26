Ракетний обстріл Одещини: є влучання в приватні будинки, там зайнялися пожежі

Вранці 26 липня ворог обстріляв Одещину. Ракети випустив із стратегічних літаків.

Стало відомо, що боєприпаси влучили в приватні будинки людей. Після цього там зайнялися пожежі.

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Одещину атакували ракетами з повітря

Українські військові зазначили, що росіяни випустили кілька ракет повітряного базування.

На Одещині влучили в приватні будівлі прибережних сіл, через що вони загорілись. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема.

Загалом зранку по Півдню України ворог завдав масованого ракетного удару. Застосовував авіацію з напрямку Чорного моря. Під атаку також потрапили Миколаївщина та Херсонщина.

Справдився найгірший прогноз

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що росіяни знову стріляють в цивільні об'єкти та по мирних людях. Він сподівається, що рятувальники скоро завершать роботи і погасять пожежу будинків.

Він також підтверджує, що інформації про постраждалих і загиблих нема. Натомість справджуються найгірші прогнози поведінки ворога.

Ми очікували, що можливий такий розвиток подій і, на жаль, найгірший прогноз справдився. Говорили саме про літаки стратегічної авіації. Зазвичай ворог після використання "Калібру" перезаряджає ракетоносії,

– сказав Братчук.

За його словами, нинішній обстріл це підтверджує.

Що хотів зруйнувати ворог

Згодом у Одеській районній адміністрації розповіли, що удар був саме по одній з громад району. Повідомили також, що постраждала одна людина.

Ворог мав на меті зруйнувати об'єкт критичної інфраструктури. Влада вкотре закликає берегти себе й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

росіяни обстріляли Нікополь та Миколаївщину

Майже одночасно з Одещиною ворог випустив і ракети по Миколаївській області. Так він масовано атакував Південь. На Миколаївщині атакував портову інфраструктуру. А з тимчасово окупованої Херсонщини вдарили ЗРК С-300. Влучили в авторинок та інші відкриті території передмістя Миколаєва.

Також посеред ночі 26 липня знову під ракетну атаку росії потрапив Нікопольський район. Постраждалих від обстрілу немає. При цьому, за кілька хвилин оголошеної тривоги, жителі Нікопольського району почули вибухи.

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