В Одесу прибула місія ЮНЕСКО: фахівці вже почали огляд зруйнованих пам'яток архітектури

До Одеси 29 липня прибула місія ЮНЕСКО. Експерти проводитимуть комплексну оцінку шкоди, завданої культурним і релігійним об'єктам російськими ракетними ударами, здійсненими з 19 по 23 липня 2023 року.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, роботу вже розпочали. Місія фіксуватиме наслідки атак росіян та все документуватиме.

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В Одесу прибула місія ЮНЕСКО

До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для проведення комплексної оцінки шкоди, завданої культурним і релігійним об'єктам ракетними ударами, здійсненими ворогом з 19 по 23 липня 2023 року.

Мер міста вже провів з нею робочу зустріч, у якій також взяли участь:

голова Одеської ОВА Олег Кіпер,

народний депутат України Олексій Леонов.

Як зазначив Труханов, приїзд спеціалістів ЮНЕСКО – надважлива подія для Одеси, історичний центр якої входить до Основного списку всесвітньої спадщини.

Вдячний вам за цю зустріч. Одеса – неймовірно гарне місто, і робота зі збереження його краси велася постійно. Сьогодні, через постійні обстріли окупантів, це питання є вкрай актуальним, і ми вдячні ЮНЕСКО за підтримку,

– заявив міський голова.

Координаторка ЮНЕСКО в Києві К'яра Децці Бардескі зазначила, що фахівці продовжуватимуть підтримку та розвиватимуть співробітництво.

"Зараз це технічна місія, яка працюватиме в Одесі впродовж кількох днів. Попереду багато роботи", – повідомила Бардескі.

До Одеси прибула місія ЮНЕСКО: відео

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Голова Одеської ОВА також розповів про місію ЮНЕСКО в Одесі.

"Сьогодні зустрілися з представниками організації. Вони прибули в Одесу з місією для проведення комплексної оцінки шкоди культурним і релігійним об'єктам, завданої ракетними ударами, які здійснила Росія з 19 по 23 липня", – написав Кіпер.

Місія працюватиме в Одесі 4 дні. Експерти фіксуватимуть та документуватимуть наслідки атак російських терористів.

"Зі свого боку будемо всіляко допомагати роботі спеціалістів. Нам дуже важливо донести до всього світу інформацію про всі ті жахіття, що зробила РФ в Одесі. Нагадаю, що внаслідок останніх ударів ворога постраждали 28 пам'яток архітектури", – підсумував очільник ОВА.

Під час чергового ворожого обстрілу в ніч на 23 липня постраждав Спасо-Преображенський собор. Внаслідок атаки загинув охоронець цивільної будівлі, а 21 людина постраждала . Сімох з них госпіталізували. Серед них – 17-річний хлопець у важкому стані, якого лікарям все ж вдалось привести до тями.

Місія вже почала обстежувати об'єкти / фото Одеської міської ради та Одеської ОВА