Росія вдарила по Одесі ракетами: скільки людей постраждали

Російські війська атакували Одесу сьогодні зранку, 24 червня. Зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, постраждали люди.

На місці атаки працюють відповідні служби. Кількість мирних жителів, які постраждали, зростає.

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Що відомо про постраждалих в Одесі

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер станом на 10:00 повідомив про 3 постраждалих.

"Наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу", – повідомив керівник ОВА.

Ліквідація наслідків атаки ворога продовжується.

Рятувальник добровольчого загіну КУ "Муніципальна варта" врятував собаку, що був під завалами.



З-під завалів врятовано собаку / Фото з телеграму Труханова