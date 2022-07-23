Це плювок путіна в обличчя ООН і Ердогана, – МЗС про ракетний удар по Одеському порту

російські військові 23 липня завдали ракетного удару по Одеському порту. Це сталось за менш як добу після підписання договору про розблокування експорту українського зерна.

Ворог цинічно випустив по Одесі чотири ракети типу "Калібр", дві з яких влучили у порт. І на це вже відреагували в МЗС України.

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росія не протрималась і 24 годин

Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив на тому, що росія навіть добу не змогла протриматись після підписання договору про розблокування портів. Адже ракетний удар по Одесі буквально перекреслює усе, над чим упродовж не одного місяця працювала як Україна, так і ООН та Туреччина.

Російська ракета – це плювок володимира путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та Президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна,

– наголосив Ніколенко.

Україна вимагає дотримання умов

Він також підкреслив, що Україна продовжує наголошувати на тому, що умови договору необхідно виконувати. Мовиться про безпечний експорт нашого зерна й інших сільськогосподарських товарів Чорним морем. Для цього мають використовувати три порти: Одеси, Чорноморська, а також Південного.

Ніколенко підкреслив на важливості забезпечення дотримання росією своїх зобов'язань. І контролювати це мають представники ООН, а також Туреччина. Вони мають гарантувати безпечний рух суден обумовленим зерновим коридором. Якщо ж умови виконувати країна-агресорка не буде, то наслідки продовольчої кризи у всьому світі необхідно буде покласти на її плечі.

Прокоментував ракетний обстріл також глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він підкреслив, що буквально вчора Україна змогла досягнути домовленостей щодо експорту зерна морем. І вже 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по порту. Це, наголосив він, – "російська дипломатична дихотомія".

Ворог бив по Одесі крилатими ракетами

Близько 11:00 надійшла інформація про те, що в Одесі лунали вибухи. Мешканці повідомили, що над містом піднявся дим. Невдовзі стало відомо, що російські загарбники влучили у порт.

Як розповіли в ОК "Південь", ворог випустив по місту відразу чотири ракети типу "Калібр". Дві з них, на щастя, вдалось збити силам ППО. Інші ж дві влучили в Одеський порт. З нього невдовзі мали вивозити українське зерно за кордон.

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