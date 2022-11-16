У Європі почали хвилюватися: як далеко можуть залетіти крилаті ракети Росії

Ситуація з ракетним обстрілом Польщі може свідчити про проблеми західних систем ППО щодо спроможності перехоплювати російські крилаті ракети. Все залежить від відстані й швидкості реакції з протидії повітряним цілям.

Водночас інцидент у Польщі може бути спробою "промацати" вразливі місця ППО НАТО. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Експерт зазначив, що якщо говорити про можливості застосування російських крилатих ракет, то в залежності від модифікації, вони можуть долати відстань 2000 – 5000 кілометрів. Водночас виникає питання щодо спроможності глибини заходу у простір ППО країн НАТО.

У ситуації з Польщею ми кажемо про декілька кілометрів, але цього виявилося критично недостатньо, щоб відреагувала ППО НАТО, зокрема ЗРК "Patriot". Ми бачимо, як Харків росіяни обстрілюють з території Білгородської області, й наша ППО не встигає реагувати на цю загрозу, тому що недостатньо відстані для реакції,

– пояснив оглядач.

На його думку, така ж ситуація з ППО Польщі, яка теж не може ефективно "зреагувати".

"Якщо ми говоримо про більшу відстань – на 50 кілометрів, то ППО стовідсотково "відпрацювала б" цей об'єкт і він був би знищений. Польський інцидент продемонстрував, що ППО НАТО на глибині декількох кілометрів має такі ж вразливі місця, як і будь-яка інша ППО у Росії та Україні", – додав аналітик.

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Він вважає, якщо у Польщі впали саме російські ракети, то це могло бути спробою "промацування" можливостей і характеристик ППО НАТО, бо у Росії раніше не було можливостей дізнатися про ефективність та швидкість реакції цих зразків зброї.

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