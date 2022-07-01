Винних притягнуть до відповідальності: у ЄС відреагували на ракетний удар росіян по Одещині

Вночі 1 липня росіяни атакували ракетами багатоповерхівку та бази відпочинку в Сергіївці, що на Одещині. В Євросоюзі вимагають від Росії негайно припинити напади на мирних жителів.

Про це написав в соцмережах верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель. Він зазначив, що у війні в Україні російська армія нищить саме цивільне населення.

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ЄС вимагає від росіян припинити удари проти цивільних

Офіційний Брюссель вимагає від Москви припинити завдавати удари проти мирного населення. Лише в Сергіївці загинула 21 людина та ще близько 40 осіб дістали поранення.

Особи, відповідальні за дії, що є воєнними злочинами, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права,

– запевнив Боррель.

Раніше на трагічні події на Одещині відреагував і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Політик назвав ранковий ракетний обстріл Сергіївки воєнним злочином. В німецькому уряді кажуть, що держава-агресорка діє "не по-людськи та цинічно".

У Росії на обстріл Одещини відповіли брехнею

Поки весь світ засуджує жахливі військові злочини Росії, в Кремлі продовжують наполягати на своїх брехливих версіях. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков каже, що мовляв "росіяни не б'ють по цивільних об'єктах". Щоправда, за деталями про події ночі 1 липня рупор Кремля порадив звертатись в міноборони.

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Обстріл Одеської області: коротко

Близько 1:00 ночі ворог трьома ракетами поцілив у село Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області.

Ракети потрапили у багатоповерхівку та 2 бази відпочинку. Станом на вечір 1 липня кількість загиблих – 21, ще 39 осіб – постраждали.

Ракети Х-22 запустили з літаків Ту з акваторії Чорного моря.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що сирени в області пролунали майже водночас з вибухом. Це через малу відстань та високу швидкість ракет.

Дивіться у відео: цинічна реакція Кремля на обстріл Одещини