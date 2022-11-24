Російські політики відкрито пропагують геноцид українців на тлі безглуздих ракетних атак, – ISW
Джерело:ISW
Російські військові знову завдали масованих ударів по українській критично важливій інфраструктурі. Тим часом відомі російські політики продовжують пропагувати відверто геноцидну риторику проти України.
Політики та лідери думок у Росії продовжують закликати до геноциду українців, щоразу знаходячи нові абсурдні "причини".
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У Росії закликають до геноциду українців
Російські лідери й далі пропагують відверто геноцидну риторику проти України. Зокрема депутат Московської міської думи та прокремлівський журналіст Андрій Медвєдєв 23 листопада опублікував у своєму телеграм-каналі розлогий текст, в якому категорично заперечує існування української нації, зводячи українську ідентичність до "політичної орієнтації".
На цьому він не зупинився – Мєдвєдєв заявив, що у нашій країні нібито язичницький культ смерті, який поклоняється розстрілам ув'язнених, і закликав до повної "ліквідації української державності в її нинішньому вигляді". Експерти з Інституту вивчення війни наголосили, що ця риторика є відверто винищувальною.
Ця риторика є відверто винищувальною та дегуманізуючою й закликає до ведення геноцидної війни проти української держави та її народу,
– сказали в ISW.
Раніше такі геноцидні формування використовував і президент Росії Володимир Путін. Експерти зауважили, що така риторика країни-агресорки принципово несумісна із закликами до переговорів.
Які міста атакувала Росія 23 листопада
- 23 листопада командування Повітряних Сил України повідомило, що російські війська випустили по Україні 70 крилатих ракет і 5 безпілотників. Ударів завдавали по критичній інфраструктури України, проте є влучання і в житловий будинок у Києві, внаслідок чого загинули 3 людини.
- Українська ППО збила 51 російську крилату ракету та всі 5 безпілотників. Російські війська завдали ударів по житлових будинках, теплоелектростанціям і підстанціям у місті Києві, а також у Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Також сили ППО працювали в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Харківській областях.
- Внаслідок цієї атаки в Україні почались масштабні перебої з енерго-, тепло- та водопостачанням.
- Зеленський звернувся до посла України в ООН та дав йому доручення скликати Раду безпеки ООН, яка відбулась того ж дня. Під час засідання президент сказав, що світ повинен терміново відреагувати на злочини Росії.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що кампанія Росії проти критичної інфраструктури не послабить мотивацію цивільного населення України, а секретар РНБО Олексій Данілов ще раз підтвердив, що російські ракетні удари та удари безпілотників не змусять Україну до переговорів.
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