Російські політики відкрито пропагують геноцид українців на тлі безглуздих ракетних атак, – ISW

Російські військові знову завдали масованих ударів по українській критично важливій інфраструктурі. Тим часом відомі російські політики продовжують пропагувати відверто геноцидну риторику проти України.

Політики та лідери думок у Росії продовжують закликати до геноциду українців, щоразу знаходячи нові абсурдні "причини".

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У Росії закликають до геноциду українців

Російські лідери й далі пропагують відверто геноцидну риторику проти України. Зокрема депутат Московської міської думи та прокремлівський журналіст Андрій Медвєдєв 23 листопада опублікував у своєму телеграм-каналі розлогий текст, в якому категорично заперечує існування української нації, зводячи українську ідентичність до "політичної орієнтації".

На цьому він не зупинився – Мєдвєдєв заявив, що у нашій країні нібито язичницький культ смерті, який поклоняється розстрілам ув'язнених, і закликав до повної "ліквідації української державності в її нинішньому вигляді". Експерти з Інституту вивчення війни наголосили, що ця риторика є відверто винищувальною.

Ця риторика є відверто винищувальною та дегуманізуючою й закликає до ведення геноцидної війни проти української держави та її народу,

– сказали в ISW.

Раніше такі геноцидні формування використовував і президент Росії Володимир Путін. Експерти зауважили, що така риторика країни-агресорки принципово несумісна із закликами до переговорів.

Які міста атакувала Росія 23 листопада

23 листопада командування Повітряних Сил України повідомило, що російські війська випустили по Україні 70 крилатих ракет і 5 безпілотників. Ударів завдавали по критичній інфраструктури України, проте є влучання і в житловий будинок у Києві, внаслідок чого загинули 3 людини.

Українська ППО збила 51 російську крилату ракету та всі 5 безпілотників. Російські війська завдали ударів по житлових будинках, теплоелектростанціям і підстанціям у місті Києві, а також у Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Також сили ППО працювали в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Харківській областях.

Внаслідок цієї атаки в Україні почались масштабні перебої з енерго-, тепло- та водопостачанням.

Зеленський звернувся до посла України в ООН та дав йому доручення скликати Раду безпеки ООН, яка відбулась того ж дня. Під час засідання президент сказав, що світ повинен терміново відреагувати на злочини Росії.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що кампанія Росії проти критичної інфраструктури не послабить мотивацію цивільного населення України, а секретар РНБО Олексій Данілов ще раз підтвердив, що російські ракетні удари та удари безпілотників не змусять Україну до переговорів.

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