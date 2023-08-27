Росія масовано обстріляла Україну ракетами: де вночі працювала ППО

Російські окупанти вночі 27 серпня здійснили черговий масований ракетний обстріл нашої держави. У декількох областях України повідомляли про роботу протиповітряної оборони.

Саме наші захисники неба роблять усе необхідне, щоб захистити всіх громадян нашої країни від негативних наслідків, що можуть спричинити ракетні удари загарбників. Де саме працювала українська ППО вночі 27 серпня – розбирався 24 Канал.

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В Київській області працювала ППО

Про роботу української протиповітряної роботи близько 5 ранку повідомляли й у Київській міській військовій адміністрації. Там зазначили, що військові збивають російські ракети, що прямують у столицю.

"На підступах до Києва працює ППО", – зазначили в адміністрації.

Згодом начальник КМВА Сергій Попко розповів, що всі ворожі цілі, які рухалися на Київ, знищила українська ППО. Водночас він закликав дочекатися офіційної інформації щодо кількості збитих цілей від Повітряних сил.

За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань. Бережіть себе та рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги,

– підкреслив він.

Попко також запевнив, що наша держава переможе у війні. Крім цього, він попросив подякувати воїнам ППО, Силам оборони та авіації.

ППО працювала й в Черкаській області

Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець близько 4 години 34 хвилини розповів, що в області збивають ворожі цілі наші захисники. Він також попросив людей не викладати їхню роботу у мережу.

Увага. Підвищена небезпека. В області працює ППО,

– сказав він.

Зрештою близько 6:22 по всій області пролунав відбій повітряної тривоги. Щодо кількості збитих ворожих цілей у Черкаській ОВА поки що нічого не коментували.

У Львівській області теж повідомляли про роботу ППО

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький близько 6 години 13 хвилин заявив, що в області працюють українські захисники неба.

"Львівщина! Залишайтесь в укриттях до відбою", – наголосив він.

Небезпека минула о 6:24, коли у Львівській області оголосили про відбій повітряної тривоги.

Що відомо про повітряну тривогу 27 серпня