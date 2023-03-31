Ракетний терор у Запоріжжі: що відомо про наслідки ранкових ударів

Росія атакувала Запоріжжя у ніч проти 31 березня та вдосвіта цього ж дня. Вороги вдарили по області реактивними системами залпового вогню та, попередньо, ракетами С-300.

За даними Запорізької обласної військової адміністрації вранці 31 березня Росія вдарила по Запорізькому району, пише 24 Канал.

Дивіться також Повітряна тривога лунала у низці регіонів: прильоти у Харкові, вибухи на Запоріжжі

Яка ситуація на Запоріжжі

У обласній військовій адміністрації пояснили, що ворог наніс серію ударів по обласному центру та передмістю. Для атак окупанти використали реактивну систему залпового вогню.

Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки,

– розповіли в ОВА.

Там додали, що станом на 7 ранку 31 березня відповідні служби ліквідовували наслідки влучання на місці. На щастя, люди не постраждали.

Рятувальники розповіли, що окупанти обстріляли один з населених пунктів Запорізького району. Як наслідок – загорівся приватний будинок на площі 80 квадратів. Працівники ДСНС вже ліквідували вогонь та розібрали конструкції й окремі зруйновані елементи.

Окрім будинку, частково пошкоджені дитячий садочок, два будинки, фасади й вікна у будівлях, які розташовані поряд.

Працівники ДСНС розповіли, що люди не постраждали. Проте швидку довелось викликати для вагітної жінки, яка була в стресі.

Наслідки атаки по Запоріжжю / Фото ДСНС

Рятувальники показали роботу на місці влучання ворога: дивіться відео

Окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт

Секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що Росія своїм обстрілом пошкодила інфраструктурний об'єкт.

"На щастя, люди та житлові будинки не постраждали", – заявив Куртєв.

Він уточнив, що станом на 7:30 31 березня в місті спокійно, комунальники працюють у звичному режимі.

Тривожна ніч на Запоріжжі: коротко