Ракетний терор у Запоріжжі: що відомо про наслідки ранкових ударів
Росія атакувала Запоріжжя у ніч проти 31 березня та вдосвіта цього ж дня. Вороги вдарили по області реактивними системами залпового вогню та, попередньо, ракетами С-300.
За даними Запорізької обласної військової адміністрації вранці 31 березня Росія вдарила по Запорізькому району, пише 24 Канал.
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Яка ситуація на Запоріжжі
У обласній військовій адміністрації пояснили, що ворог наніс серію ударів по обласному центру та передмістю. Для атак окупанти використали реактивну систему залпового вогню.
Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки,
– розповіли в ОВА.
Там додали, що станом на 7 ранку 31 березня відповідні служби ліквідовували наслідки влучання на місці. На щастя, люди не постраждали.
Рятувальники розповіли, що окупанти обстріляли один з населених пунктів Запорізького району. Як наслідок – загорівся приватний будинок на площі 80 квадратів. Працівники ДСНС вже ліквідували вогонь та розібрали конструкції й окремі зруйновані елементи.
Окрім будинку, частково пошкоджені дитячий садочок, два будинки, фасади й вікна у будівлях, які розташовані поряд.
Працівники ДСНС розповіли, що люди не постраждали. Проте швидку довелось викликати для вагітної жінки, яка була в стресі.
Наслідки атаки по Запоріжжю / Фото ДСНС
Рятувальники показали роботу на місці влучання ворога: дивіться відео
Окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт
Секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що Росія своїм обстрілом пошкодила інфраструктурний об'єкт.
"На щастя, люди та житлові будинки не постраждали", – заявив Куртєв.
Він уточнив, що станом на 7:30 31 березня в місті спокійно, комунальники працюють у звичному режимі.
Тривожна ніч на Запоріжжі: коротко
- Орієнтовно о 23 годині 30 березня у Запорізькій області оголосили про повітряну тривогу. Буквально о 00:13 у monitor заявили, що Росія запустила ракети типу С-300 у напрямку Запоріжжя.
- Вже о 00:14 у Запоріжжі люди почули вибухи. Станом на 00:20 у monitor написали, що частина російських ракет до Запоріжжя не долетіла.
- О 5:09 31 березня в області знову оголосили про повітряну тривогу. О 5:23 люди почули вибухи. Цього разу били з реактивних систем залпового вогню. Відбій тривоги пролунав у Запорізькій області тільки о 5:42 31 березня.