Окупанти готують нову масовану атаку на Україну – вночі була підготовка, – ОК "Південь"

Росіяни можуть завдати масованого ракетного удару 10 лютого. Про це свідчить активність ворога упродовж цієї ночі. Зокрема, атаки іранськими дронами "Шахід".

На цьому під час телемарафону наголосила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що статистика – річ вперта, хоч ми і не завжди прив'язуємося до певних дат, коли може бути нова атака, передає 24 Канал.

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Ворог готується до масованого удару

За словами Гуменюк, крайню масовану ракетну атаку окупанти здійснили 26 січня. А вже 9 лютого минуло 2 тижні з того моменту. І є всі причини припускати, що вороги готуються до нової.

Як ми попереджали: спочатку іде хвиля "Шахідів", які розвідують напрямки роботи ППО і намагаються влучити в об'єкти критичної інфраструктури, а далі ворог готує ракетний удар. І все про це красномовно свідчить,

– підкреслила вона.

Речниця ОК "Південь" зауважила, що дещо відтермінувала дії ворога стихія. Шторм у Чорному морі не дозволяв тримати в акваторії ракетоносії. І щойно коливання зменшилися з 5 – 7 балів до 3 – 4, на бойовому чергуванні з'явилися вже три ракетоносії. Мовиться про два надводні та один підводний, які разом на собі мають 20 ракет "Калібр".

Водночас про можливу ракетну атаку свідчить активність як тактичної, так і стратегічної авіації. Це, зазначила Гуменюк, може бути ознакою того, що росіяни можуть здійснити масований удар 10 лютого.

Цілком імовірно, враховуючи особливості погоди цього сезону, можуть бути досить щільними одна хвиля (атак – 24 Канал) від одної. Зокрема хвиля "Шахідів" – коротенька розвідувальна операція. Далі цілком імовірне застосування масованих ракетних ударів,

– наголосила Гуменюк.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив, що висока "загроза ворожих ракетних і авіаційних атак". Він також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. А ми коротенько нагадаємо, що ж було цієї ночі.

Атакували 10 лютого дронами та ракетами