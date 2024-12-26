Європа не готова: авіаексперт пояснив, чому Румунія не збила російську ракету

Одна з російських ракет під час атаки на Різдво пролетіла 140 кілометрів територією Молдови, а потім і Румунії, яка перебуває в НАТО. Але там так і не наважилися її збити.

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, зауваживши, що під час атаки Польща також в черговий раз підіймала авіацію на своїй території. Але все одно там поки не наважуються збивати російські ракети, які летять на території України.

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Партнери не готові

Як наголосив Храпчинський, звісно, що країни НАТО мали б захищати свою територію від прольоту російських ракет. Свого часу у Європі навіть створили проєкт Небесний щит, згідно з яким країни мали б захищати свій повітряний простір від загроз з боку Росії.

Ми бачимо, що все це залишається глибокою занепокоєністю або ілюзіями щодо створення захисту повітряного простору Європи. Під час своєї роботи на одній з військових баз в Європі, коли спілкувався з офіцерами, чи мали вони змогу збити хоча б якусь російську ракету, то вони сказали, що ні. Лише тренуються. Вони хотіли б, але є політичні аспекти. Тобто ми бачимо, що Європа зараз політично не готова збивати такі повітряні цілі,

– сказав Храпчинський.

Українська ППО витискає максимум з тих засобів, які зараз перебувають в арсеналі. Росія намагається вдосконалювати свої комбіновані удари. Іноді доходить, що вони навіть застосовують стратегічну авіацію Ту-160, яка перебуває в них на вагу золота.

Є й позитивні моменти. Російської зброї стає менше, але вона все ж домовилася з КНДР щодо отримання балістичних ракет, САУ і так далі. Потрібно і надалі "лупати цю скелю" через знищення авіаційних складів, російських літаків і робити все, що ми можемо, використовуючи власну зброю,

– сказав Храпчинський.

Додамо, моніторингові пабліки повідомляли, що одна з російських ракет пролетіла 140 кілометрів через територію Молдови та Румунії. Попри це, в Румунії не підтверджують, що ракета порушила їхній повітряний простір.