На Івано-Франківщині впали ракети, які знешкоджуватимуть
Джерело:Світлана Онищук
Російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні 29 грудня. Відомо, що кілька ворожих снарядів впали на Івано-Франківщині. Одна з них влучила у будинок і не вибухнула.
За словами глави Івано-Франківської облради Світлани Онищук, кілька з майже 70 ракет впали на території області. На щастя, одна з них, хоч і влучила у житловий будинок, та не вибухнула.
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Згодом ракети знешкодять
За наявною інформацією, окупанти влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього спалахнула пожежа площею 50 квадратних метрів. Відомо, що станом на 11:25 вогонь вдалося локалізувати. Минулося без постраждалих і жертв.
Ще одна ракета росіян влучила у приватний будинок на території Тлумацької територіальної громади. Снаряд хоч і влучив, але не вибухнув. На щастя, на момент атаки нікого в будинку не було. Тож і цього разу минулося без постраждалих.
Крім того, падіння ракет зафіксували загалом по області. Як зазначає Онищук, згодом їх знешкодять.
Одна з ракет влучила у житловий будинок, але не вибухнула / Фото з телеграма Онищук
Ворог випустив майже 70 ракет
За даними Генштабу ЗСУ, російські військові для масованої ракетної атаки використовували:
- крилаті ракети повітряного базування;
- крилаті ракети морського базування;
- зенітні керовані ракети до ЗРК С-300.
Усім цим ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури нашої держави. На жаль, декілька влучань таки було. Знову свою титанічну роботу продемонстрували сили ППО. Їм вдалося збити 54 з 69 випущених ворогом крилатих ракет.
Що відомо про масовану ракетну атаку
- Спочатку пролунала повітряна тривога на Сході України. У той самий час надійшло повідомлення про активність стратегічної авіації ворога у режимі радіомовчання.
- Через менш як пів години сирени вже лунали у Києві. Вже об 08:00 про загрозу з неба попереджали мешканців усієї України.
- Пізніше почали з'являтися повідомлення про роботу ППО. На жаль, не минулося без влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури.
- Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, найскладніша зараз ситуація на Заході, а також у Київському й Одеському регіоні.