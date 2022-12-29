На Івано-Франківщині впали ракети, які знешкоджуватимуть

Російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні 29 грудня. Відомо, що кілька ворожих снарядів впали на Івано-Франківщині. Одна з них влучила у будинок і не вибухнула.

За словами глави Івано-Франківської облради Світлани Онищук, кілька з майже 70 ракет впали на території області. На щастя, одна з них, хоч і влучила у житловий будинок, та не вибухнула.

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Згодом ракети знешкодять

За наявною інформацією, окупанти влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього спалахнула пожежа площею 50 квадратних метрів. Відомо, що станом на 11:25 вогонь вдалося локалізувати. Минулося без постраждалих і жертв.

Ще одна ракета росіян влучила у приватний будинок на території Тлумацької територіальної громади. Снаряд хоч і влучив, але не вибухнув. На щастя, на момент атаки нікого в будинку не було. Тож і цього разу минулося без постраждалих.

Крім того, падіння ракет зафіксували загалом по області. Як зазначає Онищук, згодом їх знешкодять.



Одна з ракет влучила у житловий будинок, але не вибухнула / Фото з телеграма Онищук

Ворог випустив майже 70 ракет

За даними Генштабу ЗСУ, російські військові для масованої ракетної атаки використовували:

крилаті ракети повітряного базування;

крилаті ракети морського базування;

зенітні керовані ракети до ЗРК С-300.

Усім цим ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури нашої держави. На жаль, декілька влучань таки було. Знову свою титанічну роботу продемонстрували сили ППО. Їм вдалося збити 54 з 69 випущених ворогом крилатих ракет.

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