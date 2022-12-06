Після масованої атаки ДТЕК зупинив одне зі своїх енергетичних підприємств

Російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні 5 грудня. Внаслідок цього вкотре постраждала енергетична інфраструктура. І саме через це у ДТЕК ухвалили непросте рішення.

У зв'язку з масованим ракетним ударом ДТЕК довелося зупинити роботу одного зі своїх підприємств. Як зазначають у компанії, його повністю відключили від системи.

Читайте також В Одесі через знеструмлення немає тепла та води: коли обіцяють повернути

Об'єкт зазнав серйозних пошкоджень

У компанії зауважили, що ворог серйозно пошкодив обладнання, а також інфраструктуру одного з підприємств ДТЕК. Внаслідок цього його довелося зупинити та повністю відключити від енергетичної системи. Зауважимо, що це підприємство і раніше потерпало від ракетних обстрілів ворога. На щастя, миналося без жертв.

Додамо, що відповідне рішення мало певні наслідки, яких не вдалося б оминути. Через це у регіоні, де працювало відповідне підприємство, обмежене енерго- та теплопостачання.

Представники компанії зазначають, що займуться ліквідацією наслідків атаки. Вони працюватимуть над відновленням роботи обладнання. Що, своєю чергою, дозволить повернути мешканцям як електроенергію, так і тепло.

У ДТЕК додали, що 5 грудня ворог здійснив 17 терористичну атаку по енергетичних підприємствах компанії за останні 2 місяці. Відомо, що внаслідок попередніх загинуло 3 енергетиків, а ще 24 зазнали поранень. Крім того, постраждали також рятувальники та співробітники підрядних організацій.

Що відомо про масований ракетний удар 5 грудня