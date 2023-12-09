На Заході вважають, що Росія розпочала "зимову кампанію ударів" по Україні, – Sky News

Під ранок 8 грудня російські військові завдали ракетного удару по Україні. Під атаку потрапили Дніпропетровщина та Київщина. На Заході припускають, що це старт "зимової кампанії ударів".

Як пишуть у ЗМІ, посилаючись на західного чиновника, Росія могла розпочати нову велику військову кампанію. Мовиться про запуск 19, а як уточнили у Генштабі 20, крилатих ракет повітряного базування.

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На Заході попереджали про можливі атаки

Як пишуть у виданні, вони отримали коментарі від західного чиновника. Він припускає, що ці атаки – початок нової великої російської військової кампанії. За його словами, шкода була "мінімальною". Водночас ми наголосимо, що внаслідок атаки загинула одна людина.

Протягом останніх кількох тижнів ми наголошували на тому, що Росія може розпочати скоординовану зимову кампанію ударів по критично важливих об'єктах енергетичної інфраструктури України, і ми оцінюємо, що минулої ночі Росія, ймовірно, спробувала розпочати цю діяльність,

– каже чиновник.

Він додав, що для атаки по Києву ворог використовував важку бомбардувальну авіацію. І що Ту-95МС ворог не розгортав і використовував упродовж останніх кількох місяців.

Чиновник зауважив, що крилаті ракети, використані Росією, швидше за все, – "найсучасніші високоточні боєприпаси, які росіяни майже напевно накопичували впродовж останніх кількох місяців".

Попри на все це, початкові звіти вказують на те, що більшість ракет були перехоплені,

– додав офіційний представник.

За його словами, варто відзначити, що атака крилатими ракетами не була скоординована з ударами безпілотниками. Цього разу окупанти не використовували міксований формат атаки по Україні.

Вдалося збити 14 ракет

Як зазначили у Повітряних силах, 8 грудня близько 06:00 окупанти завдали удару зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ворог випустив крилаті ракети Х-101/Х-555.

Повітряні сили зазначають, що ворог залучив 7 літаків із району Саратовської області. Як уточнили у Генштабі ЗСУ, окупанти випустили 20 крилатих ракет повітряного базування.

Частина ворожих ракет була спрямована на об'єкти інфраструктури на Дніпропетровщині. Інша група, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва,

– зазначають у Повітряних силах.

Відомо, що станом на 09:00 вдалося знищити 14 крилатих ракет над Дніпропетровщиною та Київщиною.