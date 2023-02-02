У ЗСУ назвали можливу дату нової ракетної атаки росіян

Ворог продовжує підготовку до наступної масованої ракетної атаки. І не виключено, що її ворог може здійснити 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення.

Про це під час телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що нам потрібно бути постійно готовими до того, що ворог може завдати ракетного удару.

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Кораблів стало менше, але не загроз

Зауважимо, що 2 лютого в акваторії Чорного моря перебуває 1 ракетоносій, на борту якого може бути 8 ракет типу "Кинджал". До прикладу, 1 лютого таких суден було 3 з 20 ракетами. Але це не означає, що загроз ракетного удару немає. На цьому наголосила Наталія Гуменюк.



У Чорному морі – 1 ракетоносій з "Калібрами" / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Речниця ОК "Південь" наголосила, що в нас триває гібридна війна. Тож ворог може продовжувати інформаційний тиск. Також може, традиційно для себе, тягнутися до "скреп, гасел типу "Можем павтаріть". І це не виключає, що наступного ракетного удару ворог може завдати 24 лютого.

Ми говоримо про те, що потрібно дійсно пильно спостерігати за діями ворога,

– підкреслила вона.

Оскільки ми заговорили про можливий ракетний удар, то нагадаємо про те, яких ракет у росіян залишилося в достатній кількості. На днях про це розповідав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Не лише "Калібри"

За словами Ігната, у росіян на балансі залишаються "Іскандери", Х-101, Х-555, а також ті самі "Калібри", якими атакують з акваторії Чорного моря.

А ще у достатній кількості у росіян старих і дуже небезпечних ракет. Мовиться про ракети типу Х-22, зенітні ракети до комплексів С-300, а також С-400. Не варто забувати також про можливі атаки іранськими ракетами, якщо Росії їх Тегеран таки передасть. Наразі ж такої інформації немає.

Не варто забувати також і про можливі удари ракетами типу "Кинджал". Їхні носії – винищувачі МіГ-31К. Коли ці повітряні судна підіймаються у небо, відразу ж оголошують про повітряну тривогу по всій території України. Пов'язано це з тим, що "Кинджали" ми не можемо збити.

Ми ж закликаємо вас не нехтувати правилами безпеки. Щойно пролунають повітряні тривоги – негайно вирушайте до укриття. Перебувайте там доти, поки не буде відбою. І стосується це не лише 24 лютого, коли ворог, цілком імовірно, може здійснити чергову атаку.