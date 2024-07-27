Ізраїль заявив про найсмертоноснішу атаку "Хезболли": 10 загиблих, багато поранених

Увечері ліванська "Хезболла" масовано обстріляла Ізраїль. Є загиблі та поранені. Серед жертв – переважно діти.

Напруження на Близькому Сході наростає. Ізраїль звинуватив "Хезболлу" у ракетній атаці на Мадждаль-Шамс.

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Переступ за "червону лінію"

Як повідомили у пресслужбі ЦАХАЛ, бойовики масовано обстріляли ракетами місто на Голанських висотах. Один зі снарядів влучив у футбольне поле. Щонайменше 10 людей загинуло. Усі жертви – це діти віком від 10 до 20 років.

Також понад 30 осіб поранено. До госпіталю надійшло 26 постраждалих. П'ятеро зараз перебувають на лікуванні в травматологічному відділенні, 11 – у стані середньої тяжкості та 10 мають легкі травми.

Тим часом "Хезболла" заперечує свою причетність до удару по Мадждаль-Шамс, а в МЗС Ізраїлю наголошують, що бойовики переступили "червону лінію".

: Мадждаль-Шамс – це місто на Голанських висотах, розташоване в південному підніжжі гори Гермон.

До речі, ЦАХАЛ ударив по школі в Секторі Гази. Сили Ізраїлю самі повідомили про атаку та заявили, що ХАМАС нібито використовував її як військову базу. Відомо про 30 загиблих та понад 100 поранених. Журналісти зазначають, що постраждали цивільні, зокрема діти та жінки.