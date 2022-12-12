Росіяни це знають: чому Україна не може збивати балістичні ракети

Українські засоби ППО здатні збивати крилаті ракети. Однак з балістичними є проблеми, адже наявні зенітні ракетні комлекси для цього банально непристосовані.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, в принципі система С-300 ще може обмежено збивати балістичні ракети.

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В такому разі потрібно, щоб сама установка перебувала поблизу об'єкту, який ворог намагається уразити. Але загалом Україна не може збивати балістичні ракети наявними як радянськими, так і західними комплексами. Вони спрямовані проти авіації та крилатих ракет. І окупанти це знають.

В чому різниця між крилатими та балістичними ракетами

Як наголошує Нарожний, крилата ракета летить як звичайний літак на швидкості до 800 кілометрів за годину. Балістична ракета має зовсім інший принцип дії.

Балістична підіймається на висоту приблизно 100 кілометрів і падає на ціль з такої висоти. Летить вона з величезною швидкістю і маневрує. Ці хаотичні рухи при падінні виснажують ракету ППО, яка має такі самі рухи зробити, щоб збити,

– зазначив Нарожний.

Саме тому радіус дії систем ПРО досить маленький. Одна з ефективних систем – це Patriot. Але Захід точно не зможе передати її у таких кількостях, щоб Україна прикрила усі енергетичні об'єкти.

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"Захід міг би передати авіацію чи інші засоби, які могли б уразити кораблі Росії, звідки пускають ракети. Ті ж безпілотники дальньої дії, які б знищили ракетоносці Ту-95, Ту-160 в місцях дислокації або ж склади балістичних ракет. Але, на жаль, не вірю, що нам передадуть такі засоби ураження", – вважає Нарожний.

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