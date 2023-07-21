Росія не зможе довго бити "Оніксами" по Одесі: оперативне зведення від Світана

Росія не припиняє цинічних обстрілів Одещини. Так, вдень 20 липня окупанти атакували регіон ракетами "Онікс", а вночі на 21 липня – "Калібрами". Відомо, що 2 ракети влучили у сільськогосподарські споруди.

Раніше Україні вдавалося перехоплювати крилаті ракети "Калібр", але цього разу окупанти запускали ракети кількома невеликими хвилями на низьких висотах. Про це в щоденному зведенні з фронту 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Чому не збили "Калібри", якими ударили по Одещині

Системам протиповітряної оборони дуже важко перехопити ракету "Калібр" на низьких висотах. Так, якщо ракета заходить з моря й одразу б'є по портовій інфраструктурі, то її складно збити.

Росіяни намагаються зараз добити зернові термінали, що вкотре доводить: всі удари по Одесі – "гупання дверима" росіянами через зернову угоду,

– зауважив військовий експерт.

Цим терором Росія намагається досягти 2 цілей:

повернути "Россельхозбанк" до міжнародної платіжної мережі SWIFT;

підняти ціну на зерно.

Ворог не зможе довго бити "Оніксами"

Окрім "Калібрів" російські загарбники застосовують протикорабельні ракети "Онікс", щоб нищити портову інфраструктуру Одещини. За словами Світана, одна така ракета коштує понад мільйон доларів, але у росіян їх залишилося не дуже багато.

"Ця ракета потрібна, щоб топити ворожі кораблі, тому довго росіяни нею не битимуть. Кілька атак здійснили й вже підняли "Калібри", – зауважив полковник запасу ЗСУ.

Оперативне зведення від Романа Світана: дивіться відео

На думку Світана, ворог продовжить тероризувати цивільне населення. Однак загальна тенденція йде на спад.

"Ердоган на боці Путіна"

Лідер Туреччини Реджеп Ердоган певний час виступав гарантом безпеки зернової угоди. Втім, за словами військового експерта, зараз йому вигідно торгувати російським зерном. І для цього треба, щоб "Россельхозбанк" повернули до SWIFT, щоб не потрапити під вторинні санкції.

Тому Ердоган не бере участі, відійшов у бік і чекає. Зараз Ердоган на боці Путіна,

– припустив Світан.

Відтак, навряд Туреччина зараз допоможе нашій державі розв'язати це питання.

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