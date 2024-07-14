Ракетний удар по Будах на Харківщині: в якому стані поранені

Росія 13 липня двічі вдарила по селищу Буди ракетами "Іскандер-М". Внаслідок ворожої атаки загинули рятувальник і поліцейський. Також постраждали 25 людей.

В якому стані поранені внаслідок російського обстрілу селища Буди, розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

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В якому стані постраждалі в Будах

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Посадовець зазначив, що серед 25 людей, які зазнали поранень внаслідок ракетних ударів по Будах, 9 осіб ушпиталили.

За словами Синєгубова, серед госпіталізованих 3 лікуються амбулаторно, 3 потребують оперативного втручання, 2 людини — у середньому стані тяжкості, а 14-річна дівчинка продовжить лікування в дитячій лікарні.

Окупанти атакували селище двічі. Внаслідок повторного удару загинув начальник районного управління ГУ ДСНС у Харківській області, підполковник служби цивільного захисту Артем Костиря, а також поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій.

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