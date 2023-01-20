У Дніпрі після ракетного удару досі шукають 6 людей: Філатов розповів, де ще ведуть пошуки

Після трагедії у Дніпрі досі безвісти зниклими вважаються шестеро людей. Рятувальна операція вже закінчена, проте людей продовжують шукати.

Про це розповів під час брифінгу міський голова Дніпра Борис Філатов. Відомо, що внаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі загинуло 45 людей, з яких шестеро – це діти.

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Філатов сказав, коли повідомлять точну кількість загиблих

Борис Філатов повідомив, що 20 людей продовжують перебувати у важкому стані. Крім того, ще 6 людей досі не можуть знайти.

Шукаємо, але офіційно рятувальна операція закінчена,

– сказав Філатов.

Він розповів, що комунальні служби проводять інструментальне обстеження під'їздів, що розташовувалися поряд зі вщент зруйнованими під'їздами.

"Ми не могли це зробити раніше, оскільки була та є загроза обвалів", – зазначив мер Дніпра. Філатов розповів, що після візуального обстеження відомо, що зруйновано приблизно 90 квартир.

"Після закінчення інструментального обстеження буде точна цифра (загиблих – 24 Канал)... Потрібно 2 тижні", – резюмував міський голова Дніпра.

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