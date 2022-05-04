Ракетний удар по Дніпропетровщині: поранений чоловік отримав важку контузію

Вчора, 3 квітня, Росія знову завдала ракетних ударів по Україні. Ворожі снаряди зачепили об'єкти інфраструктури у кількох областях нашої держави. На Дніпропетровщині одна людина отримала контузію.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, загиблих внаслідок ракетної атаки ворога немає.

До теми Запустили 18 ракет на Львів, Одещину, Закарпаття та інші області: головне про атаку 3 травня

Жертв немає

Утім, як він зазначив, один чоловік постраждав. За його інформацією, одну людину контузило.

"На щастя, минулося без загиблих. Але одна людина постраждала: чоловік отримав важку контузію", – повідомив Лукашук.

Ситуація контрольована

Він також зазначив, що повторних атак російських окупантів протягом ночі, 4 травня, не зафіксовано.

"Наразі ситуація стабільна та контрольована", – зазначив Лукашук.

Крім того, голова Дніпропетровської обласної ради додав, що російських окупантів у регіоні немає.

Що відомо про останні ракетні обстріли

Вчора, 3 травня, майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Майже по всій країні була загроза ворожого обстрілу.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по 8 областях України. Під вогонь ворога потрапили Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Вінниччина, Львівщина, Одещина, Донеччина, Київщина та Закарпаття.

За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив щонайменше 18 ракет. Усі вони влучили в інфраструктурні об'єкти 6 областей.

Там також зазначили, що ворожі ракети за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95 чи Ту-160 випустили із Каспійського регіону. Водночас по Одеській та Донецькій областях російські загарбники завдали ракетного удару з інших засобів.

У відомстві додали, що протягом 3 травня протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ збито близько 8 крилатих ракет. Крім того, є інформація про ураження 7 безпілотників та авіаційної ракети.

Наслідки ракетного удару 3 травня

На Закарпаття вчора вперше за час повномасштабного вторгнення ворога влучила російська ракета. Вона прилетіла в одну із підстанцій поблизу вокзалу у Воловці в Мукачівському районі. Снаряд пошкодив газопровід, тому без світла залишились 57 будинків.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у місті ворожі ракети пошкодили 3 електричні підстанції, тому в кількох районах міста почались перебої з електрикою. Мер міста Андрій Садовий заявив, що внаслідок обстрілу постраждали 2 людей.

У Дніпропетровській області ракети зруйнували залізничну інфраструктуру у Кам'янському районі. Рух поїздів довелось повністю зупинити.

На Кіровоградщині ворог теж цілився у залізничну інфраструктуру. На жаль, в області є інформація про загиблих та поранених.

Також російські окупанти пошкодили об'єкти інфраструктури на Одещині. Про загиблих та травмованих не повідомляли.

Актуально – масові ракетні удари по Україні: дивіться відео