Переломи та рублені рани: через удар по Дніпропетровщині є багато постраждалих та жертва
Джерело:Сергій Лисак
Російські загарбники завдали удару по Покровській громаді, що на Дніпропетровщині. Внаслідок цього є жертва та багато постраждалих.
Серед постраждалих, на жаль, є діти. Місцева влада оприлюднила кадри з місця прильоту.
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Ворог вдарив по Дніпропетровщині
Як розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог вдарив по Покровській громаді Синельниківського району.
Внаслідок удару 2 приватні будинки зруйновані, 30 – потрощені. Зауважимо, що це попередні наслідки ворожої атаки на Синельниківський район. Також побиті магазин та заправка.
Наразі обстеження території триває. На місці працюють всі служби.
Наслідки ворожого удару по Дніпропетровщині / фото ОВА
Є багато поранених
Десятеро осіб госпіталізували після обстрілу Синельниківського району. З-поміж них – 11-річний хлопчик. Троє – "важкі". Решта – у стані середньої тяжкості. У людей вогнепальні поранення, переломи, рублені рани та черепно-мозкові травми.
Більшість постраждалих "швидкі" доправили до лікарень Запорізької області.
Окрім цього, на жаль, є жертва. Загинула 51-річна жінка.
Ракетна атака України: останні новини
- Вночі 29 травня окупанти випустили до 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспійського моря. Також летіли 35 ударних безпілотників Shahed-136/131. Сили ППО збили 37 ракет, 29 ударних БпЛА та 1 розвідувальний дрон.
- Згодом вдень 29 травня Валерій Залужний розповів, що вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України.
- Так, ворог атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено.
- Начальник ГУР МО Кирило Буданов звернувся до окупантів після їхньої спроби атакувати Україну балістичними ракетами. Він запевнив, що скоро буде відповідь.
- До речі, вночі 29 травня окупанти намагалися атакувати "Шахедами" Кіровоградщину. Однак ППО знищила дрон, але уламки впали на житлові будинки. Як виявилось, уламки впали у Новоукраїнському районі. Наразі там працює комісія.