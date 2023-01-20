У Дніпрі на місці ракетного удару знайшли велику суму грошей: їх ніхто не привласнив

У Дніпрі після трагедії у зруйнованому будинку знайшли крупну суму грошей. Власника цих коштів поки не знайшли.

Наразі гроші віддали у відділ поліції. Правоохоронці чекають на власника, щоб повернути кошти.

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У Дніпрі знайшли велику суму грошей

Як розповів міський голова Борис Філатов, на місці трагедії, у руїнах будинку, було знайдено дуже велику суму грошей. Кошти ніхто не сховав та не привласнив.

За словами мера, наразі гроші перебувають у Соборному відділенні поліції. Сума, валюта та упаковування не розголошуються.

Усі, кого ця інформація стосується, можуть звернутися до поліції і якщо ви зможете підтвердити суму/валюту/упаковування, гроші будуть повернуті. Цей народ перемогти не можна,

– зазначив Філатов.

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