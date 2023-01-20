У Дніпрі на місці ракетного удару знайшли велику суму грошей: їх ніхто не привласнив
Джерело:Борис Філатов
У Дніпрі після трагедії у зруйнованому будинку знайшли крупну суму грошей. Власника цих коштів поки не знайшли.
Наразі гроші віддали у відділ поліції. Правоохоронці чекають на власника, щоб повернути кошти.
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У Дніпрі знайшли велику суму грошей
Як розповів міський голова Борис Філатов, на місці трагедії, у руїнах будинку, було знайдено дуже велику суму грошей. Кошти ніхто не сховав та не привласнив.
За словами мера, наразі гроші перебувають у Соборному відділенні поліції. Сума, валюта та упаковування не розголошуються.
Усі, кого ця інформація стосується, можуть звернутися до поліції і якщо ви зможете підтвердити суму/валюту/упаковування, гроші будуть повернуті. Цей народ перемогти не можна,
– зазначив Філатов.
Ракетний удар по будинку у Дніпрі: останні новини
- У Дніпрі після ракетного удару зниклими залишаються 11 людей. За інформацією правоохоронців на місці трагедії зараз працює 10 слідчо-оперативних груп.
- Через ракетний удар у Дніпрі 14 січня загинув заслужений тренер по боксу Михайло Кореновський. 17 січня чоловіка поховали.
- За словами мера Бориса Філатова, кількість жертв може зрости. Він припускає, що їх може бути понад 50. Це пов'язано з тим, що деякі тіла внаслідок вибуху могли буквально "випаруватися".
- До того ж підтвердили смерть цілої родини, яка зібралась разом на свято. Подружжя з Одеси – Андрій Осинський та Марина Фігурна – приїхали до батьків. Вони жили у тому будинку, куди влучила ракета. Родичка сім'ї повідомила, що їх опізнали.
- До страшного теракту в Дніпрі причетні військовослужбовців 52 гвардійського полку Росії. Встановити особи окупантів вдалось OSINT-спільноті Molfar.
- Внаслідок останнього ракетного удару у Дніпрі загинула лікарка Ірина Саламатенко, яка проходила повз місця трагедії. Її син написав зворушливий лист для мами.
- Двоє подруг Ольга Усова та Ірина Саламатенко проходили повз будинок, коли у нього влучила російська ракета. Ці молоді жінки були стоматологинями, чудовими фахівчинями, мали сім'ї та дітей. Ірині було 39 років.