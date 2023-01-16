У Дніпрі під завалами залишаються 46 осіб, доля 35 – невідома
Джерело:ДСНС України
Російські окупанти завдали страшного ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. На жаль, кількість загиблих збільшилась.
Так, рятувальники дістали з-під завалів 39 осіб. Серед врятованих є й діти.
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Станом на ранок 16 січня відомо:
- врятовано 39 осіб – з них 6 дітей,
- загинуло 35 осіб – з них 2 дитини,
- травмовано 75 осіб – з них 14 дітей,
- безвісно зниклі – 46 осіб, з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 35 осіб з'ясовується.
У ДСНС повідомили, що 15 січня о 15:32 пожежу в завалах ліквідовано. Розгорнуто 14 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачі одягу та речей першої необхідності, а також забезпечення роботи органів управління.
Психологами ДСНС надано допомогу 98 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Всього до робіт залучено 577 осіб та 103 одиниці техніки, з них від ДСНС – 155 осіб та 39 одиниць техніки,
– зазначили рятувальники.
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Постраждалі можуть отримати допомогу
У міськраді Дніпра повідомили, що 16 січня з 10:00 біля зруйнованого будинку постраждалі від ракетної атаки зможуть отримати гуманітарну допомогу. Так, людям видаватимуть одяг, предмети першої необхідності, продукти харчування.
Удар по багатоповерхівці Дніпра: останні новини
- Президент Володимир Зеленський прокоментував атаку окупантів на багатоповерхівку в Дніпрі. Глава нашої держави зазначив, що все ще триває розбір завалів.
- У Повітряних Силах констатували, що Росія влучила у багатоповерхівку ракетою Х-22.
- Через влучання ворожої ракети в багатоповерхівку Дніпра загинуло дві найкращі подруги Ірина та Ольга.
- До речі, у Росії зловтішаються через обстріл. Там "жартують", що це зовсім ніяка не атака, а "вибух газового балона".