Усі цивільні: в Харкові внаслідок удару постраждали майже 2 десятки людей

Росіяни увечері 16 січня завдали ракетного удару по Харкову. На жаль, є багато поранених

Ворог атакував Харків двома ракетами С-300 близько о 22:00. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура та приватний медичний заклад.

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Скільки постраждалих внаслідок атаки

Станом на 09:30 відомо про 17 постраждалих – усі цивільні люди. Серед них 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Наразі 14 потерпілих перебуває в лікарні, троє поранених – отримали допомогу на місці й відмовилися від госпіталізації.

Стан однієї постраждалої медики оцінюють як вкрай важкий. 43-річна жінка отримала тяжке проникаюче поранення. У тяжкому стані також 39-річна поранена. Стан інших постраждалих медики оцінюють як середній та легкий.

Варто зазначити, що з місця ракетного удару рятувальники також евакуювали 30 осіб. Наразі триває розбір завалів та усунення наслідків ворожої атаки.

Що відомо про ракетний удар по Харкову

Увечері 16 січня у Харкові пролунали потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

За кілька секунд пролунали вибухи. Як пояснив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни запустили 2 зенітні керовані ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії. Оскільки ворог запускає їх з території Бєлгородської області, то до Харкова ракети долітають за 30 – 40 секунд.

Під ударом опинилася цивільна інфраструктура та будівля приватного медичного закладу у місті. У Холодногірському районі пошкоджені фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків, а також знищені 14 автівок.

Ворог продовжує терор Харківщини

Російські військові не припиняють обстрілювати Харківщину. Так, протягом минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 22 населених пунктів області. Також окупанти завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ.

Унаслідок постійних обстрілів є пошкоджені будинки. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.

В ОВА також додали, що наразі на Куп'янському напрямку спостерігається послаблення штурмових дій ворогом. Однак це не означає, що окупанти відмовилися від своїх планів, тому ЗСУ продовжують контролювати ситуацію.