Звук ракети та вибух: у мережі опублікували моторошний момент прильоту по Хмельницькому

Російські військові напередодні Нового року ракетами атакували міста України. Окупанти вирішили завдати удару по Хмельницькому.

У Хмельницькому російські терористи атакували військовий об'єкт та АЗС, пише 24 Канал. Момент прильоту потрапив на камери спостереження одного з магазинів.

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У Хмельницькому зафіксував приліт на відео

На відео, яке опублікували місцеві пабліки, чути потужний звук вибуху від падіння ракети. Після цього послідувала вибухова хвиля.

Унаслідок цього в магазині почали падати інші предмети.

Момент обстрілу Хмельницького: відео

Що відомо про обстріл Хмельницького

В обід російські військові атакували Хмельницький ракетами. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що через обстріл пошкоджена техніка.

Також відомо, що пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків та складські приміщення. Унаслідок удару окупантів госпіталізовано 8 цивільних осіб.

Повідомляється, що наймолодшій постраждалій – 19 років. Дівчина (22 роки) – у важкому стані.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин уточнив, що наразі медики борються за життя двох постраждалих.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садочок, промислові, комерційні об'єкти, магазини й комунальна інфраструктура.

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