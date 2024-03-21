Росіяни запустили крилаті ракети та "Кинджали": що відомо про ворожу атаку на Київ 21 березня

21 березня вранці окупанти здійснили ракетний удар по столиці. Зокрема, ворог запустив "Кинджали".

Росіяни масовано обстріляли столицю. Що відомо про наслідки чергового воєнного злочину окупантів, передає 24 Канал.

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Як починалася ракетна атака

О першій ночі Повітряні сили повідомили про виліт близько 9 бортів Ту-95 з аеродрому Оленья, що у Мурманській області Росії. Військові попередили, що орієнтовний час виходу літаків на пускові рубежі – 03:00.

О 3:00 тривога почала поширюватися південними та східними областями через загрозу запуску крилатих ракет. Про про перші пуски стало відомо вже після четвертої ранку. Ракети, ймовірно, Х-59 перебували на Чернігівщині. Потім вони через територію Київщини повернули у напрямку Житомирщини і попрямували на Рівненщину. Ворожі цілі постійно маневрували і змінювали напрямок. Зрештою, ворог спрямував їх на столицю.

О 5:00 ранку стало відомо, що противник здійснив також пуск балістичних ракет. Йдеться про Х-47М2 "Кинджал". Вони теж полетіли у напрямку Києва.

У столиці лунали вибухи. Велася робота ППО.

Відбій тривоги дали лише о 6:11.

Скільки киян постраждало

Станом на 6:30 ранку відомо про 10 постраждалих мешканців столиці. Серед них є дитина.

Наразі, як повідомляє мер міста Віталій Кличко, двох із потерпілих госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо – в Святошинському.

Яких руйнувань зазнала столиця

Станом на 6:00 у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у трьох районах столиці сталися "прильоти" уламків на об'єкти цивільної інфраструктури.

Так, у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У ньому загорілася квартира. Тут відбувається евакуація мешканців.

Також за іншою адресою є інформація про загоряння трьох автомобілів на стоянці.

У Святошинському районі уламки пошкодили будівлю дитячого садка. Є також пошкодження багатоповерхового житлового будинку та загоряння авто. У двох багатоповерхівках повибивало вікна.

У Подільському районі зафіксовано падіння уламків на територію нежитлової забудови; також падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням. Крім того, сталося займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі.

Всі екстрені служби працюють на місцях пригод.